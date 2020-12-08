Власти Швеции запутались в собственных карантинных предписаниях

Никак не могут представить продуманный перечень предписаний по карантину в Швеции: власти страны запутались в собственных советах. Об этом сообщают журналисты газеты Expressen.

По данным СМИ, ранее в стране действовали местные ограничения, которые каждый лен (шведская административная единица) мог менять по своему усмотрению. Им на смену приходят общенациональные предписания, которые представят власти.

Казалось бы, идея здравая. Однако даже в рамках подготовки новых предписаний власти умудрились схалтурить: некоторые пункты оказались противоречивыми.

Простой пример: для всех жителей Швеции вводится ограничение на общение "внутри близкого круга лиц". Но в следующем же абзаце авторы советуют заводить больше новых знакомств, "если встречи будут проходить на открытом воздухе".