Украинская компания "обдурила" власти Швеции: схема раскрыта

Оригинальную схему придумали для трудоустройства в Швеции граждан Украины и других стран в компании Pelekh Agency. Эксперт компании предоставляют в том числе услуги по переправке трудовых мигрантов в Швецию, но, как оказалось, "помогают" клиентам ещё одним способом.

Система поддержки мигрантов в Швеции очень гибка и разнообразна. Среди прочих пунктов есть и такой — если человек подаёт заявление на политическое убежище, то ему:

гарантируют место для проживания и питание;

гарантируют право на работу в стране как минимум на время рассмотрения заявки.

При этом расходы на еду и жильё берёт на себя правительство Швеции.

По данным корреспондентов Sveriges Radio, в Pelekh Agency придумали простую и логичную схему: трудовым мигрантам предлагали остаться в Швеции как политическим беженцам. С точки зрения денег это намного выгоднее — и сколько именно "беженцев по политическим мотивам" среди трудовых мигрантов, ещё предстоит выяснять.