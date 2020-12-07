Лукашенко потребовал найти работу для "тунеядцев" и "протестунов"

Несмотря на сложную обстановку внутри страны. Александр Лукашенко находит время на решение текущих вопросов. На совещании по вопросам экономики президент потребовал устроить на работу всех "тунеядцев".

По данным, которые проводит "БелТА", Лукашенко был недоволен тем, как продвигается трудоустройство населения, и потребовал от местных органов власти решать вопрос оперативнее и качественнее.

"Ещё раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне (председателям облисполкомов прежде всего и Минскому горисполкому) заняться трудоустройством безработных", — высказался Лукашенко.

Также он отметил, что безработица — один из факторов активизации преступности и протестных настроений. "Протестунов", которые не работают, он назвал "будущими преступниками", а граждан, которые работу потеряли, но на митинги не пошли — "тунеядцами". И тех, и других нужно искать, ставить на учёт и заставлять работать, уверен Лукашенко.