Лукашенко пригрозил чиновникам отставкой за недоработки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил чиновникам, что они должны выполнять планы, которые утверждены в рамках программы развития республики на 2021 год.

Белорусский лидер пригрозил отставкой тем должностным лицам, которые не справятся с установленными проектами развития.