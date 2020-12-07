Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил чиновникам, что они должны выполнять планы, которые утверждены в рамках программы развития республики на 2021 год.
Белорусский лидер пригрозил отставкой тем должностным лицам, которые не справятся с установленными проектами развития.
"По установившейся практике последние годы прогнозы не исполняем. Поэтому не будем долго разговаривать. Решения будут приняты, формализованы в законах и указах президента. Отсечки в полгода, девять месяцев, по итогам года. Кто не выполнил, уходит на покой. Чтобы не было никому обидно, давайте об этом договоримся раз и навсегда", — отметил Лукашенко.
Юморист рассказал о столкновении с чуждой американской культурой.