Париж: хотим признать независимость НКР. Баку: решительно протестуем

Французский посол в Баку пойдёт "на ковёр" из-за того, что Париж решил признать Нагорный Карабах независимым государством. Данные передаёт пресс-служба МИД Азербайджана.

Напомним, что во Франции активно работают над проектом резолюции, согласно которой НКР будет признан Францией.

В Национальном собрании Франции резолюцию встретили с воодушевлением: "за" проголосовали 188 депутатов, против — 16. Также документ понравился и Сенату страны, там его одобрили ещё 25 ноября.

"Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции необоснованной и предвзятой резолюции. Решительный протест азербайджанской стороны будет доведен до сведения другой стороны", — уточняют в пресс-службе МИД Азербайджана.

Напомним, что ранее новости по НКР пришли и из Армении: там решили "переложить" поражение в войне на российское оружие.