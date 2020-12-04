В Шанхае казнён мигрант, убивших двоих детей

В Шанхае приведён в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, убившего двух учеников начальной школы и ранившего еще одного мальчика и женщину в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Шанхайского народного суда № 1.

Инцидент произошел перед Шанхайской Всемирной начальной школой иностранных языков в районе Сюйхуэй 28 июня 2018 года.

29-летний Хуан Ичуань напал с ножом на трех учеников и одного из родителей. Двое детей погибли из-за тяжелых травм, а еще один ученик и родитель получили тяжёлые ранения.

Хуан был задержан на месте преступления. 23 мая 2019 года его приговорили к смертной казни и пожизненно лишили политических прав.

Преступник повал апелляцию на основании имеющегося у него диагноза "шизофрения" настаивая, что "имел пониженное чувство ответственности во время инцидента". Но второй суд оставил приговор в силе.