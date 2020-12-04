В Шанхае казнён мигрант, убивших двоих детей

В Шанхае приведён в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, убившего двух учеников начальной школы и ранившего еще одного мальчика и женщину в 2018 году.
Об этом сообщает пресс-служба Шанхайского народного суда № 1.
Инцидент произошел перед Шанхайской Всемирной начальной школой иностранных языков в районе Сюйхуэй 28 июня 2018 года.
29-летний Хуан Ичуань напал с ножом на трех учеников и одного из родителей. Двое детей погибли из-за тяжелых травм, а еще один ученик и родитель получили тяжёлые ранения.
Хуан был задержан на месте преступления. 23 мая 2019 года его приговорили к смертной казни и пожизненно лишили политических прав.
Преступник повал апелляцию на основании имеющегося у него диагноза "шизофрения" настаивая, что "имел пониженное чувство ответственности во время инцидента". Но второй суд оставил приговор в силе.
"Хуан, рабочий-мигрант из центральной китайской провинции Хунань, совершил нападение преднамеренно и с полной подготовкой, поскольку он хотел выпустить свой гнев после того, как не смог найти работу в Шанхае, — написано в материалах суда. — Он приехал в Шанхай 6 июня и купил кухонный нож в супермаркете. Перед роковым инцидентом он тщательно изучил расположение кампуса. 28 июня он увидел детей, выходящих из кампуса в полдень, и следовал за ними более 100 метров, прежде чем напасть".
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