Белорусский чиновник уточнил, где проходят "основные сражения за РБ"

Для безопасности Белоруссии как никогда важен информационный суверенитет. Для его укрепления нужно развивать законодательную базу и работать в том числе с контентом соцсетей, отметил заместитель главы администрации президента республики Андрей Кунцевич.

Выкладки из выступления Кунцевича на круглом столе "Средства массовой информации в политическом процессе" приводит БелТА. По данным агентства, чиновник сообщил: 2020 год стал как никогда сложным для информационного поля страны.

"Основные сражения за Белоруссию сегодня проходят не на улице и даже не в высоких кабинетах, а в информационном поле. В погоне за сенсациями отдельные СМИ недостоверно освещали события в нашей стране, становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, антигосударственный характер", — высказался чиновник.

Кунцевич подчеркнул: нужно сделать так, чтобы работу в том числе с соцсетями можно было регулировать через законодательство, и ряд стран не стесняются идти таким путём.