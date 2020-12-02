Лукашенко рассказал про оголтелое поведение Польши и стран Балтии

Новые обвинения от президента Белоруссии Александра Лукашенко: в этот раз ему не угодили Польша и некоторые страны Балтии. Они, по мнению президента Белоруссии, ведут себя бессовестно.

Обвинения прозвучали в ходе выступления Лукашенко на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 2 декабря.

"Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причём мы отчётливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран", — высказался Лукашенко.

Также президент Белоруссии напомнил, что страна весь год испытывает давление внешних сил — недоброжелатели хотят переворота и стараются "раскачать" ситуацию. При этом стране ещё и угрожают санкциями. Всё это делается "с особой формой циничности", резюмировал Лукашенко.