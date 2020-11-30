"Разворот Тихановской": к чему приведёт "обнуление" договоров с РФ

Оппозиция Белоруссии намерена аннулировать все соглашения, которые Минск заключит с Москвой. Об этом заявила Светлана Тихановская.

По ее словам, противники "режима", придя к власти, первым делом пересмотрят и аннулируют все соглашения, которые Белоруссия заключила с Москвой. Так Тихановская прокомментировала визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Минск.

Насколько своевременно такое заявление - и чем оно обернётся для Тихановской в частности и оппозиции в целом? Для читателей "Правды. Ру" картину попробовал обрисовать Олег Неменский, ведущий эксперт РИСИ.

"Такие заявления - большая ошибка"

"Тут я бы говорил не только о Тихановской, а в целом о прозападной оппозиции. То, что она сказала, можно воспринимать как правду: если какой-нибудь из представителей радикальной прозападной оппозиции придёт к власти в Белоруссии, то соглашения с Россией действительно будут поставлены под вопрос и постепенно отменены", — рассказывает Неменский.

Эксперт отмечает: наши традиционные надежды на то, что это экономически невыгодно самой Белоруссии, не сработают, как и в случае с Украиной и с рядом других стран. Политические соображения преобладают над экономическими, уверен Неменский.

"Касательно лично Тихановской: думаю, что такие её заявления — большая ошибка. Тактическая ошибка как представителя оппозиции", — сообщает Неменский.

Последствия "разворота Тихановской"

Эксперт уточняет мысль: с одной стороны, такое заявление свидетельствует, что Тихановская полностью перешла "на контроль" западных центров силы и уже не надеется договориться с Россией.

Но при этом Тихановская теряет значительную часть поддержки: например, часть поддержки за счет пророссийского оппозиционного электората. Это тот оппозиционный электорат, который был против Лукашенко, но при этом был всё же за союз с Россией.

"Кроме того, за неё готовы были голосовать как за "кандидата-пустышку", то есть как за человека, который, придя к власти, не будет делать ничего, кроме организации новых выборов. А Тихановская теперь заняла определенную политическую позицию, заявляет о том, что будет пересматривать международные договоры. Этим фактически она погубила свой имидж как просто "технического" кандидата", — уточняет Неменский.

Так что, подытоживает эксперт, это ошибка и для неё, и для оппозиционного движения в Белоруссии, в том числе и прозападного. Потому как действительно довольно большой протестный прозападный электорат сейчас оказывается без явного лидера. А Тихановская, соответственно, теряет поддержку.

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