Китай игнорирует санкции против КНДР и злит США

Новые признаки недовольства Вашингтона спровоцировал Пекин. На этот раз причина оказалась в КНДР: Китай якобы игнорирует некоторые свои обязательства по санкциям против неё.

Как рассказал в своём заявлении заместитель помощника американского госсекретаря по делам КНДР Алекс Вонг, Пекин проводит "особую" политику по КНДР, которая идёт вразрез с интересами и целями Вашингтона.

"[Китайцы] стремятся дать обратный ход санкционному режиму ООН. Пекин старается добиться преждевременного ослабления санкций в отношении Северной Кореи обходными путями. При этом они нарушают соответствующую резолюцию СБ ООН", — приводят журналисты мнение Вонга.

Кроме того, в Китай с удовольствием пускают на заработки как минимум 20 тысяч рабочих из КНДР, а доход от их работы позволяет "финансировать вооружения".

Напомним, что ранее Джо Байден пообещал "сконцентрироваться на поддержке экономики США и отметил важность защиты экономики от "китайской экспансии".