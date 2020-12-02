Новые признаки недовольства Вашингтона спровоцировал Пекин. На этот раз причина оказалась в КНДР: Китай якобы игнорирует некоторые свои обязательства по санкциям против неё.
Как рассказал в своём заявлении заместитель помощника американского госсекретаря по делам КНДР Алекс Вонг, Пекин проводит "особую" политику по КНДР, которая идёт вразрез с интересами и целями Вашингтона.
"[Китайцы] стремятся дать обратный ход санкционному режиму ООН.
Пекин старается добиться преждевременного ослабления санкций в отношении Северной Кореи обходными путями.
При этом они нарушают соответствующую резолюцию СБ ООН", — приводят журналисты мнение Вонга.
Кроме того, в Китай с удовольствием пускают на заработки как минимум 20 тысяч рабочих из КНДР, а доход от их работы позволяет "финансировать вооружения".
Напомним, что ранее Джо Байден пообещал "сконцентрироваться на поддержке экономики США и отметил важность защиты экономики от "китайской экспансии".
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