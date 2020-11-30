Торговая война с США не мешает Китаю лидировать в мировом экспорте

Степень зависимости Китая от мировой экономики становится все более ясной, несмотря на торговую войну с США и пандемию коронавируса, которая нарушает глобальную логистику.

Об этом пишет японская газета Nikkei.

По данным издания, доля Китая в мировом экспорте продолжает расти и сейчас даже превышает уровень "до начала торговой войны с Вашингтоном в 2018 году".

Доля мирового экспорта

Растет количество товаров, в которых Китай имеет высокую долю на экспортных рынках.

Проанализировав данные о 3800 продуктах, собранных центром международной торговли, Nikkei обнаружил, что в 2019 году было 320 товаров, в которых Китай имел долю более 50% на экспортных рынках.

Для сравнения, когда Пекин вступил во Всемирную торговую организацию в 2001 году, это число составляло 61.

"Количество товаров, в которых Китай имел высокую долю, перестало расти с 2016 года, когда Дональд Трамп вступил в должность, с последующим началом торговой войны между двумя державами, но в прошлом году эта цифра снова выросла", — пишет японская газета.

Импульс пандемии

Экспорт небольших компьютеров, произведенных в Китае, составил 66% всего экспортного рынка в 2019 году на сумму $95.6 млн.

Доля жидкокристаллических компонентов, используемых в персональных компьютерах и смартфонах, также превысила 50%

Доля кондиционеров — 57%,

Керамических раковин и унитазов — 80 %.

"Коронавирус и ограничения увеличили спрос на эти продукты, что еще больше стимулировало экспорт азиатского гиганта", — отмечает Nikkei.

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