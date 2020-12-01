300-килограммового жителя Франции эвакуировали из дома подъёмным краном

В городе Перпиньян (юг Франции) для эвакуации 300-килограммового мужчины пришлось использовать строительный кран.

В спасательной операции приняли участие сотрудники полиции, врачи, пожарные — в общей сложности около 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал France3 Occitanie.

Мужчина по имени Ален более года не мог выйти из своей квартиры и требовал, чтобы его эвакуировали.

Француз находился в критическом состоянии. Медики выявили у него пролежни, кровотечение и сердечную патологию. Юрист Алена обратился к министру внутренних дел Жеральду Дарманену с жалобой о бездействии властей. После этого дело удалось сдвинуть с мёртвой точки.

Для того чтобы вывезти крупного пациента, пришлось разрушить часть дома. Жильцов попросили временно выйти из здания.

Алена погрузили в специальный контейнер и с помощью крана вытащили в окно. Затем его поместили в машину "скорой помощи" и доставили в больницу города Монпелье.

Алена осмотрят медики и назначат необходимое лечение, которое он будет проходить специализированном центре в Тулузе для людей с избыточным весом.