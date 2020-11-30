Американский словарь английского языка Merriam-Webster назвал слово "пандемия" словом 2020 года.

"Иногда одно слово определяет эпоху, и логично, что в этот исключительный — и исключительно трудный — год одно слово сразу вышло на первый план, когда мы анализировали данные, которые определяют, каким будет наше Слово года. Основываясь на статистическом анализе слов, которые очень часто ищут в нашем онлайн-словаре… Словом года Merriam-Webster в 2020 год является pandemic (пандемия, пандемический)", — говорится на сайте словаря.