"Военная дружба" Сеула и Вашингтона: что обсуждали министры обороны

Представители США и Южной Кореи встретились в закрытом режиме для обсуждения вопросов обороны, сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS.

По данным источников KBS, встреча прошла 23 ноября, на ней присутствовали министр обороны Южной Кореи Со Ук и командующий американскими войсками в Южной Корее генерал Роберт Абрамс.

Речь на встрече, по уточнённым сведениям, велась о возможных совместных учениях двух стран, в том числе с широким применением военной техники. Обсуждались перспективы ударного вертолёта McDonnell Douglas AH-64 Apache. Абрамс, к слову, ранее неоднократно отмечал важность и нужность учений на территории Южной Кореи.

Напомним, что ранее — в октябре — проводилась подобная встреча, но в США: с визитом в Штаты приезжал всё тот же Со Ук. На встрече присутствовал глава Пентагона Марк Эспер.