Власти Южной Кореи распечатают "рисовый госрезерв"

Южная Корея, как оказалось, борется не только с пандемией коронавируса и сопутствующими проблемами, но и с нехваткой риса. Из-за непогоды, вызванной обильными дождями и тайфунами, в стране наметился дефицит риса. К счастью, у властей страны был подготовлен резерв.

По данным южнокорейской радиовещательной компании KBS, уже с конца декабря на рынках появится рис из запасов государства. Суммарно власти предоставят около 370 тонн риса, точный объём поставок будут менять в зависимости от роста или снижения спроса.

По данным корейских экспертов, производство риса в стране упало на 6,4%. Ключевой проблемой стала погода: сезон дождей выдался очень длинным, из-за чего пришлось сеять на 0,5% меньше риса, а некоторые провинции "провалились" по сбору культуры. Антирекорд поставили в провинции Канвондо: там собрали на 15,6% меньше риса.