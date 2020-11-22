На выборах в Грузии опять победила правящая партия

Во втором туре парламентских выборов в Грузии победила правящая в стране партия "Грузинская мечта".

О своей "безоговорочной" победе заявили сами кандидаты. А чуть позже данные, подтверждающие слова политиков, появились на сайте ЦИК.

Напомним, что первый тур состоялся 31 октября. Тогда "Грузинская мечта" тоже получила абсолютное большинство голосов. Оппозиционные партии результат не признали и обвинили правящую партию в краже выборов путем подкупа, запугивания и фальсификации, объявив, что они вместе бойкотируют новый парламент, а также второй тур голосования.

Протесты и демонстрации вспыхнули в столице Тбилиси после первого тура.

" Мы не позволим Иванишвили украсть выбор, сделанный грузинским народом", — заявил экс-президент Михаил Саакашвили, мечтающий вернуться в страну из Украины, гражданином которой сейчас является.

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