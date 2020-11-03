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Чтобы понять,что происходит в Грузии надо прочитать "Убить дракона"

Уверенная победа правящей партии Грузии на прошедших парламентских выборах ожидаемо не устроила оппозицию. Возглавляющий Объединённое национальное движение экс-президент Михаил Саакашвили уже призвал сторонников выходить на протесты.

Чтобы понять,что происходит в Грузии надо прочитать "Убить дракона"

Своё мнение высказало и посольство США в Грузии, заявив, что

"Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за выборами, включая рассмотрение жалоб, апелляционный процесс и следующий раунд кампании".

Как рассказал корреспонденту "Правды.Ру" профессор политологии Вахтанг Маисая, директор Института геостратегических исследований Грузии, первые оценочные заявления по ситуации в стране уже высказали также международные наблюдатели, представители организации ОБСЕ, НАТО-вской, Парламентской ассамблеи, Совета Европы.

— У них у всех звучат критические нотки, потому что заранее были некоторые вопросы в отношении администрирования голосов, того, как эти голоса были подсчитаны, что были факты давления на избирателей, какие были выделены денежные массы в отношении правящей партии и оппозиционных партий.

Да, они сказали, что выборы прошли в свободной манере, но "много этических вопросов". Я бы не сказал, что на этих выборах всё было гладко. Я вижу, даже представители европейских стран пока еще не торопятся поздравить правительство Грузии, правящую верхушку с победой на парламентских выборах.

Все ждут, как будут развиваться дальнейшие события. Там не только вопрос Михаила Саакашвили. Там есть еще и другие, независимые, политические партии, которым путь к парламенту, к сожалению, перегородили.

Мы получили такой же парламент, как в 2008 году. Это уже не демократический подход.

Ситуация развивается по политической песне или по политической сказке для меня очень любимого драматурга Евгения Шварца "Убить дракона". Мы вместо дракона получили бургомистра. Диктатура и аристократизм дракона сменились аристократизмом бургомистра.

Вот это точно, мы так можем охарактеризовать ситуацию, которая сейчас происходит в Грузии. Один к одному. К сожалению, это правдивая история, с которой мы сейчас находимся.

Порядок в стране будет нескоро.

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