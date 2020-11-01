Саакашвили зовёт грузин на баррикады и они, в принципе, готовы

Экс-глава украинской Одесской области Михаил Саакашвили, возглавляющий Объединенное национальное движение (ЕНД) Грузии, несмотря на то, что находится в розыске и живет в изгнании, призвал к полной мобилизации оппозиционных сил и предложил провести переговоры о формировании правительства национального единства.

Он даже объявил о своей готовности не претендовать на пост премьер-министра, чтобы успокоить партии, которые отказались присоединиться к его блоку во время предвыборной кампании из-за его участия.

Напомним, на выборах, проведших в стране в минувшую субботу, победу одержала правящая партия Грузии "Грузинская мечта".

В воскресенье в центре Тбилиси прошла массовая антиправительственная акция протеста с требованием осудить результаты выборов.

Вечером воскресенья у парламента Грузии протестующие утроили потасовку с полицией после того, как правоохранители не дали установить на проспекте Руставели палатки.

ОБСЕ заявил, что, несмотря на некоторые сообщения о нарушениях, выборы в целом были конкурентными и справедливыми.