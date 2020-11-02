Жириновский предложил Саакашвили мирные радости в тёплой компании

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский через свой ТГ-канал обратился к Михаилу Саакашвили с предложением "поберечь здоровье" и "перестать волноваться".

Владимир Вольфович намекнул бывшему грузинскому президенту, что в его возрасте "хватит стонать уже и участвовать в выборах", потому что политика - дело молодых, у которых "получится всё", что не получилось у старой гвардии.

Жириновский предложил Саакашвили приехать в качестве гостя в Москву и пообещал приятный досуг в приятной компании:

из ТГ - канала Владимира Жириновского

Напомним, что после провала оппозиции на выборах в Грузии, Саакашвили призвал избирателей на баррикады.Об этом подробнее - здесь.