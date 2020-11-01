В парламент Грузии проходят девять партий

В грузинский парламент по итогам выборов проходят девять политических сил.

Об этом сообщили в ЦИК Грузии после подсчёта 80,22% протоколов.

В парламент вошли: партия "Грузинская мечта", блок "Сила в единстве", "Европейская Грузия", "Гирчи", "Лело", блок "Стратегия Агмашенебели", "Лейбористы", "Альянс патриотов" и "Граждане".

Чтобы пройти в парламент партии необходимо набрать более 1% голосов избирателей.

Напомним, парламентские выборы прошли в Грузии в субботу.