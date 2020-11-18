"Сейчас буду разбираться": Михаил Мень не в курсе своего задержания

Необычный казус случился в истории аудитора Михаила Меня. Генпрокуратура совместно с Совфедом вынесла вердикт о его задержании, а сам Мень узнал о нём только от журналистов.

Напомним: Михаил Мень подозревается в краже 700 млн рублей в 2011 году, пострадал тогда бюджет Ивановской области. Решение о том, что Меня будут задерживать, подтвердила спикер палаты Валентина Матвиенко.

"В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области", — отметил, комментируя дело, генпрокурор Игорь Краснов.

Собственно казус: когда с аудитором связались представители "Интерфакса", он оказался не в курсе событий вокруг его персоны.

"Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чём дело, сейчас буду выяснять",- высказался Мень.

По материалам сайта interfax.ru.