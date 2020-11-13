Куда девают деньги? - сенатор просит кабмин проверить госкорпорации

Председатель Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо в правительство с требованием провести ревизию государственных корпораций, фондов и институтов развития в регионах.

По мнению сенатора, в перечисленных структурах нерационально расходуются бюджетные деньги:

"Зарплаты высокие, а выхлоп никакой", — цитирует Кутепова "Парламентская газета".

Чиновник в качестве примера привёл ситуацию сразу в трёх моногородах, где при бюджете в 10 млн рублей руководитель курирующего фонда в месяц получает зарплату в размере миллиона.

По мнению Кутепова, проверить в первую очередь необходимо

АО "Роснано": там при активах 150 млрд рублей и капитале в 54 млрд рублей накопленный убыток — более 51 млрд рублей.

"Счетной палатой предложено рассмотреть вопросы об уменьшении уровня оплаты труда руководителей АНО "АПИ", а также о сокращении разницы в уровнях зарплат в институтах развития Дальнего Востока при условии внедрения системы показателей результативности их деятельности", — говорится в письме.

Кроме того, в документе отмечается, что по итогам проверки, проведённой Счётной палатой, неудовлетворительной была признана работа, проводимая АО "Корпорация развития Северного Кавказа" — ни одна из поставленных ключевых целей не была достигнута.

Кутепов в своём возмущении не одинок

Сенатора поддержала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Она тоже отмечает, что "далеко не все фонды работают результативно":

"Некоторые просто выполняют функции прокладок по перекачиванию средств федерального бюджета, львиная доля которых уходит на их содержание. Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает. И зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра", — подчеркнула глава Совфеда.

По мнению Матвиенко необходимо провести профессиональный аудит деятельности фондов, после чего неэффективные "ликвидировать за ненадобностью".