Председатель Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо в правительство с требованием провести ревизию государственных корпораций, фондов и институтов развития в регионах.
По мнению сенатора, в перечисленных структурах нерационально расходуются бюджетные деньги:
"Зарплаты высокие, а выхлоп никакой", — цитирует Кутепова "Парламентская газета".
Чиновник в качестве примера привёл ситуацию сразу в трёх моногородах, где при бюджете в 10 млн рублей руководитель курирующего фонда в месяц получает зарплату в размере миллиона.
По мнению Кутепова, проверить в первую очередь необходимо
"Счетной палатой предложено рассмотреть вопросы об уменьшении уровня оплаты труда руководителей АНО "АПИ", а также о сокращении разницы в уровнях зарплат в институтах развития Дальнего Востока при условии внедрения системы показателей результативности их деятельности", — говорится в письме.
Кроме того, в документе отмечается, что по итогам проверки, проведённой Счётной палатой, неудовлетворительной была признана работа, проводимая АО "Корпорация развития Северного Кавказа" — ни одна из поставленных ключевых целей не была достигнута.
Сенатора поддержала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Она тоже отмечает, что "далеко не все фонды работают результативно":
"Некоторые просто выполняют функции прокладок по перекачиванию средств федерального бюджета, львиная доля которых уходит на их содержание. Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает. И зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра", — подчеркнула глава Совфеда.
По мнению Матвиенко необходимо провести профессиональный аудит деятельности фондов, после чего неэффективные "ликвидировать за ненадобностью".
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