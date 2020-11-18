В Тбилиси проходит "безмолвный митинг" в честь Помпео

Стали известны подробности митинга, которым грузинская оппозиция удивляет Майка Помпео. Формат мероприятия — "безмолвный", то есть участники просто стоят на своих местах и не выкрикивают лозунги.

По данным местных журналистов, оппозиционеры расположились достаточно широко: колонна протянулась от Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили до Тбилисской филармонии.

Как и обещали организаторы, мероприятие проходит мирно: каждый участник стоит молча, демонстрируя плакат с надписью "Сфальсифицировано" (falsified).

Также отмечены скопления людей в районе площади Республики.

"Очень важно, что Майк Помпео встретится с представителями гражданского сектора и услышит напрямую от них о проблемах внутри страны, а также уделит особое внимание выборам, которые состоятся 31 октября", — высказался один из лидеров партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

По материалам сайта regnum. ru.