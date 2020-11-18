Оппозиция в Тбилиси готовится удивить Помпео особым митингом

Госсекретарь США Майк Помпео успешно добрался до грузинской столицы, передают корреспонденты "Общественного телевидения". Важного гостя встречали глава МИД Грузии Давид Залкалиани, посол Грузии в США Давид Бакрадзе и посол США в Грузии Келли Дегнан.

Напомним, что визит Помпео в Грузию включает достаточно насыщенную программу, это:

встреча и общение с руководством Грузии;

визит к патриарху Грузинской православной церкви Илие Второму ;

; "встреча" с оппозицией.

Насчёт последнего пункта у прессы страны пока есть сомнения, поскольку в графике самого Помпео лидеры оппозиции не значатся. Однако ранее оппозиционеры сообщали, что специально для Помпео выведут на особый "митинг-встречу" множество своих сторонников, чтобы показать ему "коррумпированность" выборов. Ожидаются некие "специальные заявления".

Напомним: первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал подобные инициативы "вредительством" и рассказал, что удивить Помпео не удастся. Однако, по данным оппозиции, митинг пройдёт максимально мирно и с соблюдением в том числе социальной дистанции.

По материалам сайта regnum.ru.