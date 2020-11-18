Госсекретарь США Майк Помпео успешно добрался до грузинской столицы, передают корреспонденты "Общественного телевидения". Важного гостя встречали глава МИД Грузии Давид Залкалиани, посол Грузии в США Давид Бакрадзе и посол США в Грузии Келли Дегнан.
Напомним, что визит Помпео в Грузию включает достаточно насыщенную программу, это:
Насчёт последнего пункта у прессы страны пока есть сомнения, поскольку в графике самого Помпео лидеры оппозиции не значатся. Однако ранее оппозиционеры сообщали, что специально для Помпео выведут на особый "митинг-встречу" множество своих сторонников, чтобы показать ему "коррумпированность" выборов. Ожидаются некие "специальные заявления".
Напомним: первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал подобные инициативы "вредительством" и рассказал, что удивить Помпео не удастся. Однако, по данным оппозиции, митинг пройдёт максимально мирно и с соблюдением в том числе социальной дистанции.
По материалам сайта regnum.ru.
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