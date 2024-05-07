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Страховка от клеща: зачем нужна, как купить и можно ли обойтись полисом ОМС

Страховка от клеща покроет расходы на лечение и медикаменты при укусе насекомого

4:17
Страхование

Страховка от клеща позволяет получить медицинскую помощь в случае укуса кровососущего насекомого. Укус может привести к серьёзным последствиям для здоровья, поэтому оперативная медицинская помощь, гарантируемая полисом, часто становится жизненно важной. Подробности рассказали эксперты Banki.ru.

Страховка от клеща покроет расходы на лечение и медикаменты при укусе насекомого
Фото: flickr.com by Джон Танн is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему нужна страховка от укуса клеща

Укус клеща может вызвать тяжёлое заболевание или даже привести к летальному исходу. Эти насекомые являются переносчиками опасных болезней, таких как:

  • Клещевой энцефалит — вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. Может привести к параличу и смерти.
  • Боррелиоз (болезнь Лайма) — инфекция, поражающая кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы.
  • Анаплазмоз и эрлихиоз — инфекционные заболевания, против которых нет прививок.
  • Микст-инфицирование — одновременное заражение несколькими патогенами.

Лечение при укусе клеща требует быстрого введения иммуноглобулина. В государственных клиниках и травмпунктах может возникнуть нехватка препарата, поэтому пострадавшему придётся покупать лекарство самостоятельно. Со страховкой расходы на лечение и медикаменты в платных клиниках покроет страховая компания.

Заменяет ли полис ОМС страховку от клеща

Вакцина от клещевого энцефалита помогает снизить риск заражения и развития этого заболевания. Она содержит "убитые" вирусы, не способные вызвать болезнь, но стимулирующие иммунную систему организма для выработки антител. В России профилактическая вакцина доступна в медицинских учреждениях, прививка может быть проведена по рекомендации врача.

Если вакцинацию не удалось провести заранее, перед поездкой на природу стоит сделать профилактический укол иммуноглобулина. Он будет эффективен в течение месяца. Такой же укол необходимо сделать в первые 4 дня после укуса клеща.

По полису ОМС можно получить эту медицинскую помощь, но лабораторный анализ клеща в полис не входит, а иммуноглобулин может отсутствовать в государственных поликлиниках. В таком случае препарат придётся покупать за свой счёт. Со страховкой расходы покроет страховая компания.

Что входит в страховку от клеща

Разные страховые компании могут предлагать различные услуги. Стандартно в полис входят:

  • первичный осмотр врача-инфекциониста;
  • удаление клеща и обработка места укуса;
  • лабораторное исследование клеща;
  • введение иммуноглобулина при положительном результате анализов;
  • анализ крови при невозможности исследования клеща;
  • стационарная диагностика и лечение при подозрении на заболевание;
  • консультации врача-инфекциониста, обследование и лечение при развитии болезни.

Количество обращений по полису не ограничено.

Как купить страховку от клеща

Для покупки страховки от клеща не требуются дополнительные документы. Полис можно приобрести на сайте страховой компании, которая предлагает такую услугу, или у агента. Также можно застраховать всю семью по одному полису.

Что делать, если укусил клещ

После укуса клеща важно как можно быстрее его удалить. Если врач недоступен, например, в походе, то попробуйте удалить клеща специальной петлёй или пинцетом с тонкими кончиками. Не используйте иглы или другие бытовые инструменты, чтобы не повредить насекомое и не увеличить риск передачи инфекции.

Удалив клеща, продезинфицируйте место укуса антисептиком и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Не позднее 72 часов с момента укуса сообщите о случившемся в страховую компанию. Врачи удалят клеща, обработают место укуса и назначат необходимые обследования.

Некоторые страховые компании позволяют самостоятельно оплатить медицинские услуги, а затем получить возмещение, предоставив документы, подтверждающие расходы.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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