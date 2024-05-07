Страховка от клеща: зачем нужна, как купить и можно ли обойтись полисом ОМС

Страховка от клеща позволяет получить медицинскую помощь в случае укуса кровососущего насекомого. Укус может привести к серьёзным последствиям для здоровья, поэтому оперативная медицинская помощь, гарантируемая полисом, часто становится жизненно важной. Подробности рассказали эксперты Banki.ru.
Укус клеща может вызвать тяжёлое заболевание или даже привести к летальному исходу. Эти насекомые являются переносчиками опасных болезней, таких как:
Лечение при укусе клеща требует быстрого введения иммуноглобулина. В государственных клиниках и травмпунктах может возникнуть нехватка препарата, поэтому пострадавшему придётся покупать лекарство самостоятельно. Со страховкой расходы на лечение и медикаменты в платных клиниках покроет страховая компания.
Вакцина от клещевого энцефалита помогает снизить риск заражения и развития этого заболевания. Она содержит "убитые" вирусы, не способные вызвать болезнь, но стимулирующие иммунную систему организма для выработки антител. В России профилактическая вакцина доступна в медицинских учреждениях, прививка может быть проведена по рекомендации врача.
Если вакцинацию не удалось провести заранее, перед поездкой на природу стоит сделать профилактический укол иммуноглобулина. Он будет эффективен в течение месяца. Такой же укол необходимо сделать в первые 4 дня после укуса клеща.
По полису ОМС можно получить эту медицинскую помощь, но лабораторный анализ клеща в полис не входит, а иммуноглобулин может отсутствовать в государственных поликлиниках. В таком случае препарат придётся покупать за свой счёт. Со страховкой расходы покроет страховая компания.
Разные страховые компании могут предлагать различные услуги. Стандартно в полис входят:
Количество обращений по полису не ограничено.
Для покупки страховки от клеща не требуются дополнительные документы. Полис можно приобрести на сайте страховой компании, которая предлагает такую услугу, или у агента. Также можно застраховать всю семью по одному полису.
После укуса клеща важно как можно быстрее его удалить. Если врач недоступен, например, в походе, то попробуйте удалить клеща специальной петлёй или пинцетом с тонкими кончиками. Не используйте иглы или другие бытовые инструменты, чтобы не повредить насекомое и не увеличить риск передачи инфекции.
Удалив клеща, продезинфицируйте место укуса антисептиком и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Не позднее 72 часов с момента укуса сообщите о случившемся в страховую компанию. Врачи удалят клеща, обработают место укуса и назначат необходимые обследования.
Некоторые страховые компании позволяют самостоятельно оплатить медицинские услуги, а затем получить возмещение, предоставив документы, подтверждающие расходы.
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