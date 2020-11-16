Митинг оппозиции Грузии в честь Помпео назвали "вредительством"

Представители правящей партии "Грузинская мечта" дали комментарий касательно планируемого в стране "митинга-встречи" в честь Майка Помпео, госсекретаря США. Оппозиция планирует показать Помпео "фальсификацию выборов" и "поддержать партнёра страны".

Представитель правящей партии "Грузинская мечта" и первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский отметил: назвать митинг можно "вредительством и деструкцией".

"Пусть хоть безмолвную акцию проведут, хоть громкую, всё равно у всего одно название — действия против Грузии и граждан Грузии", — уверен Вольский.

Политик уверен, что удивить гостей из США грузинской оппозиции не удастся, потому что акции протеста — привычное дело для американцев. Напомним, что руководители "митинга-встречи" обещают мирное мероприятие, которое пройдёт с соблюдением всех мер безопасности.

По материалам сайта regnum. ru.