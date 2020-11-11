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Саакашвили: надо показать Помпео, что нас не угнетают

Необычную идею предложил осуществить Михаил Саакашвили. В честь приезда в Грузию американского госсекретаря Майка Помпео Саакашвили попросил народ выйти на массовую мобилизацию.

Саакашвили: надо показать Помпео, что нас не угнетают

Комментируя приезд Помпео в эфире канала "Мтавари архи", Саакашвили заявил: надо показать, что оппозиция — против фальсификации выборов.

"Если приедет Майк Помпео, в этот день также должна произойти массовая мобилизация людей.

Я бы сделал это для того, чтобы мир увидел, что грузинский народ не угнетён, нас нельзя угнетать", — уточнил Саакашвили свой план.

Также по поводу визита Помпео высказался ранее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Политик отметил, что визит Помпео никак не связан с происходящим в стране, а в Вашингтоне уже одобрили и признали итоги выборов в грузинский парламент.

По материалам сайта regnum. ru.

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