Бредихин: Саакашвили тонко намекнули, чтоб не совался в Грузию

Вчера Служба безопасности Грузии сообщила, что в стране вскрыт заговор, цель которого — "свержение правительства".

Комментируя для "Правды.Ру" это заявление, кандидат исторических наук, политолог Антон Бредихин выразил уверенность, что "это сигнал только одному человеку, которого зовут Михаил Саакашвили":

— О том, что он может прийти к власти, именно то, что он может провести новый Майдан, революцию, произвести свержение власти, говорили ещё до выборов. И даже грузинские власти опасались того, что он вернётся.

В этой связи вопрос даже о приостановлении ему грузинского гражданства стоял открыто. Правда, так и не был решён.

Поэтому здесь мы, наверное, видим предупреждение ему, предостережение от дальнейших поступков. Ему и тем людям, которые вышли после подведения итогов выборов. Конечно, их было немного, но всё равно это смогли уложить в уголовное дело.

В принципе, это сигнал Саакашвили о том, что его в Грузии не ждут, и он может не возвращаться ни в каком формате.

Но, в принципе, в дальнейшем это может вылиться в большой дипломатический скандал, вплоть до того, что на Саакашвили наложат пожизненное отсутствие права на въезд на территорию Грузии.

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