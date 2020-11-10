Вчера Служба безопасности Грузии сообщила, что в стране вскрыт заговор, цель которого — "свержение правительства".
Комментируя для "Правды.Ру" это заявление, кандидат исторических наук, политолог Антон Бредихин выразил уверенность, что "это сигнал только одному человеку, которого зовут Михаил Саакашвили":
— О том, что он может прийти к власти, именно то, что он может провести новый Майдан, революцию, произвести свержение власти, говорили ещё до выборов. И даже грузинские власти опасались того, что он вернётся.
В этой связи вопрос даже о приостановлении ему грузинского гражданства стоял открыто. Правда, так и не был решён.
Поэтому здесь мы, наверное, видим предупреждение ему, предостережение от дальнейших поступков. Ему и тем людям, которые вышли после подведения итогов выборов. Конечно, их было немного, но всё равно это смогли уложить в уголовное дело.
Но, в принципе, в дальнейшем это может вылиться в большой дипломатический скандал, вплоть до того, что на Саакашвили наложат пожизненное отсутствие права на въезд на территорию Грузии.
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