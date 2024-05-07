Врач перечислил основные симптомы астмы

Врач Казенов: признаками астмы могут быть частые чихания и слизистые выделения

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-пульмонолог Антон Казеннов из клиники академика Ройтберга АО "Медицина" подчеркнул, что основным симптомом астмы является сильный приступ удушья, но он не возникает сразу. Заболеванию предшествуют определённые косвенные признаки.

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"В большинстве случаев предшествуют несколько признаков, которые могут намекать на скорое начало астмы. Среди них — интенсивные слизистые выделения из носоглотки и непрерывное чихание", — объяснил Антон Казеннов.

Специалист также добавил, что в числе первых признаков стоит обратить внимание на затруднения при глубоком вдохе. Имеются также долгие, необычно шумные выдохи, свистящие хрипы во время дыхания и влажный кашель.