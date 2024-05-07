Врач перечислил основные симптомы астмы

Врач-пульмонолог Антон Казеннов из клиники академика Ройтберга АО "Медицина" подчеркнул, что основным симптомом астмы является сильный приступ удушья, но он не возникает сразу. Заболеванию предшествуют определённые косвенные признаки.
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"В большинстве случаев предшествуют несколько признаков, которые могут намекать на скорое начало астмы. Среди них — интенсивные слизистые выделения из носоглотки и непрерывное чихание", — объяснил Антон Казеннов.
Специалист также добавил, что в числе первых признаков стоит обратить внимание на затруднения при глубоком вдохе. Имеются также долгие, необычно шумные выдохи, свистящие хрипы во время дыхания и влажный кашель.
Проводит диагностику и лечение острых и хронических заболеваний терапевтического профиля, в том числе бронхита, ветрянки, гриппа, кори, краснухи, ОРЗ и ОРВИ, пищевого отравления, простуды, скарлатины и др
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др