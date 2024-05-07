Цыгане получали в Швейцарии пособия как украинские граждане

Согласно информации, опубликованной на местном портале Nau, в столице Швейцарии были выявлены случаи, когда не менее 10 цыганских семей незаконно получили украинские паспорта. Эти документы они использовали для оформления социальных пособий.
Как сообщил глава иммиграционной полиции Берна, некоторые из подозреваемых были задержаны, однако некоторым удалось уехать в соседние страны.
Государственный секретариат по миграции подтвердил, что на территории Украины продаются поддельные паспорта. С марта 2023 года было выявлено не менее 30 поддельных удостоверений личности.
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