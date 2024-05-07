Цыгане получали в Швейцарии пособия как украинские граждане

Цыгане купили украинские паспорта и получали пособия в Швейцарии

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Согласно информации, опубликованной на местном портале Nau, в столице Швейцарии были выявлены случаи, когда не менее 10 цыганских семей незаконно получили украинские паспорта. Эти документы они использовали для оформления социальных пособий.

Фото: commons.wikimedia.org by Miran Hladnik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как сообщил глава иммиграционной полиции Берна, некоторые из подозреваемых были задержаны, однако некоторым удалось уехать в соседние страны.

Государственный секретариат по миграции подтвердил, что на территории Украины продаются поддельные паспорта. С марта 2023 года было выявлено не менее 30 поддельных удостоверений личности.