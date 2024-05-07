Кошка будит вас по ночам: как устранить проблему и не запачкать руки в крови

Если вы стали обладателем милого мохнатого друга, это свидетельствует о вашей любви к животным.
Но ваша привязанность может быть поставлена на испытание, когда ваша кошка регулярно прерывает ваш сон ночными визитами в спальню.
Давайте разберемся, почему ваш питомец ведет себя таким образом. Чаще всего это происходит из-за того, что кошка скучает.
Это особенно актуально, если у вас только один питомец, который проводит дни в одиночестве, пока вы на работе.
В таких условиях кошка предпочитает спать днем, что оставляет ей много энергии на ночь, и она ищет способы развлечь себя, пытаясь привлечь ваше внимание к играм.
Решение этой проблемы достаточно просто — вашему питомцу необходима активная игра.
Возвращаясь домой, вместо того чтобы отдыхать перед телевизором, посвятите время играм с кошкой.
После таких занятий ваш пушистый друг, скорее всего, будет крепко спать всю ночь.
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