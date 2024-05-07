Топ-менеджеры выбирают Крым и Сочи: где проведут майские руководители России

Большинство российских руководителей предпочтут провести майские праздники на юге России, как сообщили источники из Ассоциации менеджеров для "Ленты.ру". Отмечается, что 74% управленцев выбрали внутренние направления для отдыха, из которых 37% определились с Крымом, а 18% — с Сочи.
Санкт-Петербург и города Золотого кольца также популярны среди топ-менеджеров, привлекая 9% и 8% отдыхающих соответственно.
Что касается бюджета путешествий, то большая часть опрошенных (80%) планирует тратить не более 150 тысяч рублей на одного человека. Еще 14% готовы увеличить расходы до 300 тысяч рублей, а 6% не пожалеют более 500 тысяч рублей на человека для отдыха в период майских праздников.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.