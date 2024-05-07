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Топ-менеджеры выбирают Крым и Сочи: где проведут майские руководители России

Где любят отдыхать руководители России

Туризм

Большинство российских руководителей предпочтут провести майские праздники на юге России, как сообщили источники из Ассоциации менеджеров для "Ленты.ру". Отмечается, что 74% управленцев выбрали внутренние направления для отдыха, из которых 37% определились с Крымом, а 18% — с Сочи.

Где любят отдыхать руководители России
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Санкт-Петербург и города Золотого кольца также популярны среди топ-менеджеров, привлекая 9% и 8% отдыхающих соответственно.

Что касается бюджета путешествий, то большая часть опрошенных (80%) планирует тратить не более 150 тысяч рублей на одного человека. Еще 14% готовы увеличить расходы до 300 тысяч рублей, а 6% не пожалеют более 500 тысяч рублей на человека для отдыха в период майских праздников.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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