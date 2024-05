Топ-менеджеры выбирают Крым и Сочи: где проведут майские руководители России

Большинство российских руководителей предпочтут провести майские праздники на юге России, как сообщили источники из Ассоциации менеджеров для "Ленты.ру". Отмечается, что 74% управленцев выбрали внутренние направления для отдыха, из которых 37% определились с Крымом, а 18% — с Сочи.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication