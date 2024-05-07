Топ-менеджеры выбирают Крым и Сочи: где проведут майские руководители России

Где любят отдыхать руководители России

Большинство российских руководителей предпочтут провести майские праздники на юге России, как сообщили источники из Ассоциации менеджеров для "Ленты.ру". Отмечается, что 74% управленцев выбрали внутренние направления для отдыха, из которых 37% определились с Крымом, а 18% — с Сочи.

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Санкт-Петербург и города Золотого кольца также популярны среди топ-менеджеров, привлекая 9% и 8% отдыхающих соответственно.

Что касается бюджета путешествий, то большая часть опрошенных (80%) планирует тратить не более 150 тысяч рублей на одного человека. Еще 14% готовы увеличить расходы до 300 тысяч рублей, а 6% не пожалеют более 500 тысяч рублей на человека для отдыха в период майских праздников.