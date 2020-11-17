Лукашенко: война за Нагорный Карабах завершена

Война между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах завершилась. Дальше стороны будут решать возникшие вопросы в дипломатической плоскости.

Такого мнения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко.