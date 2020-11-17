Война между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах завершилась. Дальше стороны будут решать возникшие вопросы в дипломатической плоскости.
Такого мнения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вновь полыхнуло на пространстве бывшего Советского Союза. На этот раз в Нагорном Карабахе. Завершившийся там горячий конфликт между нашими близкими партнерами — Арменией и Азербайджаном — теперь, по всей видимости, будет разворачиваться в дипломатической плоскости", — отметил белорусский лидер.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.