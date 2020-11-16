Спорными результатами могут похвастаться власти Украины после первого "карантина выходного дня". Несмотря на существенное снижение работающих заведений, власти некоторых регионов отказались подчиняться "приказу из центра".
Напомним суть нововведения: с полуночи пятницы до понедельника закрываются все развлекательные и питейные заведения, при желании можно работать в режиме "на вынос". Могут работать продуктовые магазины, аптеки и некоторые объекты социальной инфраструктуры.
Нововведение вызвало недовольство как в Раде, так и среди мэров: в частности, активно протестовал против нововведения мэр Львова Андрей Садовый.
И вот пришли первые "сводки с фронта": полиция страны закрыла около 2,4 тысячи различных заведений. Данные привёл глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
"Среди закрытых объектов" — около 1,5 тысячи магазинов, около 800 заведений питания, а также десятки ночных клубов и спортзалов", — сообщил Крименко.
По его словам, лидируют по нарушениям Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области страны — именно там власти активно критиковали новшество и заявляли, что не будут давить на бизнес.
По материалам сайта regnum.ru.
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