Киев ввёл "карантин выходного дня". Регионы не подчинились

Спорными результатами могут похвастаться власти Украины после первого "карантина выходного дня". Несмотря на существенное снижение работающих заведений, власти некоторых регионов отказались подчиняться "приказу из центра".

Напомним суть нововведения: с полуночи пятницы до понедельника закрываются все развлекательные и питейные заведения, при желании можно работать в режиме "на вынос". Могут работать продуктовые магазины, аптеки и некоторые объекты социальной инфраструктуры.

Нововведение вызвало недовольство как в Раде, так и среди мэров: в частности, активно протестовал против нововведения мэр Львова Андрей Садовый.

И вот пришли первые "сводки с фронта": полиция страны закрыла около 2,4 тысячи различных заведений. Данные привёл глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Среди закрытых объектов" — около 1,5 тысячи магазинов, около 800 заведений питания, а также десятки ночных клубов и спортзалов", — сообщил Крименко.

По его словам, лидируют по нарушениям Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области страны — именно там власти активно критиковали новшество и заявляли, что не будут давить на бизнес.

По материалам сайта regnum.ru.