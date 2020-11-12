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Мэр Львова: "Не буду исполнять глупое решение властей Украины"

Львовский градоначальник Садовой раскритиковал решение властей Украины и выступил против введения в стране карантина выходного дня. Мэр Львова, заявил, что не будет исполнять глупые решения властей страны.

Мэр Львова: "Не буду исполнять глупое решение властей Украины"

Это заявление Андрей Садовой сделал на городском митинге.

На днях власти Украины ввели карантин выходного дня — особый режим, который будет действовать по всей стране с 14 по 30 ноября. По субботам и воскресеньям в эти две недели должны быть закрыты абсолютно все кафе, некоторые магазины, рестораны, бары, фитнес-залы, развлекательные учреждения и торговые центры.

"Кафе получают за субботу и воскресенье 40-50% недельной выручки. Какая для них компенсация?… Пусть сначала заплатят всем деньги на карточки наперед, а потом будем говорить о локдауне… Мы были, есть и будем с вами. Никакого глупого решения город принимать не будет", — заявил Мэр Львова Андрей Садовой, отметив, что около четверти жителей Львова переболели коронавирусом, но несмотря на это власти пошли на введение карантина выходного дня.

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