Мэр Львова: "Не буду исполнять глупое решение властей Украины"

Львовский градоначальник Садовой раскритиковал решение властей Украины и выступил против введения в стране карантина выходного дня. Мэр Львова, заявил, что не будет исполнять глупые решения властей страны.

Это заявление Андрей Садовой сделал на городском митинге.

На днях власти Украины ввели карантин выходного дня — особый режим, который будет действовать по всей стране с 14 по 30 ноября. По субботам и воскресеньям в эти две недели должны быть закрыты абсолютно все кафе, некоторые магазины, рестораны, бары, фитнес-залы, развлекательные учреждения и торговые центры.