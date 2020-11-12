Львовский градоначальник Садовой раскритиковал решение властей Украины и выступил против введения в стране карантина выходного дня. Мэр Львова, заявил, что не будет исполнять глупые решения властей страны.
Это заявление Андрей Садовой сделал на городском митинге.
На днях власти Украины ввели карантин выходного дня — особый режим, который будет действовать по всей стране с 14 по 30 ноября. По субботам и воскресеньям в эти две недели должны быть закрыты абсолютно все кафе, некоторые магазины, рестораны, бары, фитнес-залы, развлекательные учреждения и торговые центры.
"Кафе получают за субботу и воскресенье 40-50% недельной выручки. Какая для них компенсация?… Пусть сначала заплатят всем деньги на карточки наперед, а потом будем говорить о локдауне… Мы были, есть и будем с вами. Никакого глупого решения город принимать не будет", — заявил Мэр Львова Андрей Садовой, отметив, что около четверти жителей Львова переболели коронавирусом, но несмотря на это власти пошли на введение карантина выходного дня.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.