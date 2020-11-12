Премьер-министр Греции обвинил молодёжь в распространении COVID-19

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о тяжёлой эпидемиологический ситуации в стране. И в этом он обвиняет молодёжь, которая часто пренебрегает правилами безопасности в общественных местах, сообщает "Интерфакс".

Власти Греции считают, что основной источник распространения COVID-19 — это места развлечения молодёжи. При этом, премьер-министр не считает, что ситуация могло ухудшить решение о возобновление приёма туристов в июле.

Мицотакис пояснил, что страны, которые открылись для туристов, пережили вторую волну COVID-19 осенью, а не летом.

Ранее сообщалось, что в Греции в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 7 по 30 ноября вводится всеобщий карантин.

До этого в некоторых регионах страны действовал комендантского час с 00:30 до 05:00 по местному времени. Данная мера коснулась "красных" и "оранжевых" зон, в которых наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация.