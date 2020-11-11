Штаб Трампа продолжает борьбу: "Наблюдателей преследовали и запугивали"

Штаб Дональда Трампа не хочет выключаться из борьбы за своего кандидата: на этот раз юристы подадут иск по работе избиркомов в Мичигане. По данным, имеющимся у республиканцев, их наблюдателей "запугивали", а часть бюллетеней — фальшивки.

Юристы Трампа отмечают: нужны веские доказательства того, что все бюллетени, особенно "по почте", считаются действительными и поданы законным путём. Ситуацию прокомментировал юрисконсульт штаба Трампа Мэтт Морган.

"В штабе хотят удостовериться, что итоги голосования в Мичигане не учитывают бюллетени, которые были поданы мошенническим или незаконным путём. Многих наблюдателей от Республиканской партии исключили из процесса подсчета бюллетеней, которые пришли по почте в округе Уэйн", — приводят СМИ слова Моргана.

Кроме того, у юристов есть данные о том, что наблюдателей-республиканцев старались запугать, а также преследовали в ходе работы.

По материалам сайта regnum. ru.