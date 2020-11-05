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Автор Любовь Степушова

Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов

Удастся ли Дональду Трампу оспорить результаты выборов в ключевых штатах, рассказывает американист Константин Блохин.

Выборы в США: Трамп или Байден?

Выборы были непрозрачными

Демократа Джо Байдена либеральные СМИ объявили победителем на голосовании в ключевых штатах — Мичигане и Висконсине. Для превышения порога в 270 голосов выборщиков ему необходимо выиграть в Неваде с Аризоной, или взять Джорджию или Пенсильванию.

Кампания президента США Дональда Трампа подала иск, требуя приостановить подсчет голосов в Джорджии. Ранее штаб Трампа подал иски с требованием приостановить подсчет голосов в Пенсильвании и Мичигане, заложив основу для оспаривания результатов в штатах, которые могли бы определить, получит ли он еще четыре года в Белом доме.

Особенно "порадовал" Мичиган

В Мичигане победу Байдену принесли специальные участки для почтового голосования в Детройте со 100% результатом за демократов. Дональд Трамп уверенно лидировал после обработки 81% бюллетеней, опережая соперника на 4.3 пункта или почти 200 тысяч голосов. Потом подсчитали ещё 6% бюллетеней и оказалось, что 130 тысяч голосов было отдано Байдену, причём в этой пачке не было ни одного голоса за Трампа или ещё трёх кандидатов от малых партий.

Сотрудник почтовой службы Мичигана сообщил журналистам о том, что их заставляют собирать бюллетени, отправленные уже после дня голосования (это нарушает законы штата). Но потом их отделяют от общей массы и ставят на них штемпели третьего ноября.

В сельских районах Аризоны, где голосует много сторонников Трампа, вместо ручек использовались маркеры. Потом под этим предлогом бюллетени были признаны испорченными. Есть случаи голосования "мертвых душ" в Нью-Йорке.

"Как сказал "Правде.Ру" научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин, вся выборная кампания была непрозрачная, потому что в самой их организации — "полный бардак". Результат становится известен не сразу, а по прошествии времени из-за законодательства некоторых штатов.

Да и почта, из-за огромного наплыва писем, тоже не справляется, сказал Константин Блохин.

Спор решит Верховный суд

Эксперт считает, что Трамп будет полагаться на свой козырь — преобладание консервативных судей в Верховном суде (6 из 9-ти судей представляют консервативные взгляды).

"Я думаю, что вполне возможно повторение такого же события, которое произошло в 2000 году, когда был спор между Джорджем Бушем-младшим и Альбертом Гором. И в результате, исход выборов был решен в Верховном суде. Трамп уже не раз заявлял, что будет туда подавать иски", — сделал вывод Константин Блохин.

Миссия наблюдателей ОБСЕ в США раскритиковала заявления президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа за обвинения демократов в систематических нарушениях.

"Ничем не подкрепленные подозрение в систематических нарушениях, особенно со стороны действующего президента и в ночь после голосования, подрывают доверие публики к демократическим институтам",- сказал руководитель миссии наблюдателей ОБСЕ в США Майкл Георг Линк.

По заявлению ОБСЕ, доказательств нарушений во время голосование в США нет, а прошедшее накануне голосование было состязательным и хорошо организованным.

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