Очередные ужесточения политики, проводимой против демонстрантов в Белоруссии, — прямое следствие неспособности власти контролировать ситуацию.
Более того: Лукашенко вообще не заинтересован в каких-либо демократических процессах и реформах, а его действия напоминают "панику".
Мыслями о ситуации в стране поделился член политсовета Объединенной гражданской партии Белоруссии Лев Марголин. По его мнению, Лукашенко последними своими действиями вроде приказа атаковать протестующих водомётами лишь показывает свое бессилие.
"Его действия — это признаки истерики, потому что он не знает, что делать. Никакой продуманной стратегии у него нет.
Ситуация в Республике сейчас напоминает торфяной пожар — внешне всё стихает, но первый же непродуманный шаг властей приведет к масштабной вспышке", — уверен Марголин.
По материалам сайта ytro.ru.
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