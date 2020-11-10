Эксперт - о Лукашенко: "Его действия – это признаки истерики"

Очередные ужесточения политики, проводимой против демонстрантов в Белоруссии, — прямое следствие неспособности власти контролировать ситуацию.

Более того: Лукашенко вообще не заинтересован в каких-либо демократических процессах и реформах, а его действия напоминают "панику".

Мыслями о ситуации в стране поделился член политсовета Объединенной гражданской партии Белоруссии Лев Марголин. По его мнению, Лукашенко последними своими действиями вроде приказа атаковать протестующих водомётами лишь показывает свое бессилие.

"Его действия — это признаки истерики, потому что он не знает, что делать. Никакой продуманной стратегии у него нет. Ситуация в Республике сейчас напоминает торфяной пожар — внешне всё стихает, но первый же непродуманный шаг властей приведет к масштабной вспышке", — уверен Марголин.

По материалам сайта ytro.ru.