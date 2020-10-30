Эксперт о ситуации в Белоруссии: ответ Лукашенко - гражданская война

Белорусский президент Александр Лукашенко и представители оппозиции активизировали противостояние. "Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл.

Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции? Рассказывает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Только на сайте "Правда. Ру".

"Не за Тихановскую, а против Лукашенко"

"Мы должны понимать, что на самом деле есть оппозиция, которая сейчас почти вся за рубежом, самая деятельная, включая Тихановскую, и есть протесты. Это народные протесты. Для Лукашенко Тихановская особой угрозы не представляет. На самом деле эти марши выходят не за Тихановскую, а против Лукашенко", — рассказывает эксперт.

Суздальцев уверен: марши стали менее масштабны, но более жестоки. Силовики сначала говорили, что белорусская власть разваливается, что-то исчезает, что-то успокаивается, сейчас они вторую неделю кричат, что радикализируются "боевики, алкоголики, наркоманы".

Ответ Лукашенко: гражданская война?

"Возьмём последнее, что сделал Лукашенко. Он потребовал исключения студентов. Начались увольнения. И это ситуацию подогревает. Вчера неожиданно закрыл границу для белорусов, потом открыл. Какая-то суета началась. Поменял руководство силовых ведомств и самых преданных себе людей, силовиков, убрал; поставил молодых, бесшабашных, которые ничего не боятся", — комментирует Суздальцев.

Ситуация накаляется. Лукашенко нужна гражданская война, потому что он считает, что эту ситуацию сумеет обратить в свою пользу, выиграть. Силами армии, милиции разгонит. Он считает, что для него это был бы вариант, дополняет эксперт.

"Не получается у него с диалогом"

"Самое главное: оппозиция и противники Лукашенко заявили, что не будут вступать в диалог с преступниками. Поэтому сейчас, чем сильнее обострение, тем лучше", — комментирует Суздальцев.

Лукашенко, конечно, попытается втянуть Россию — российскими руками, российской кровью это сделать. Но единственная возможность остаться у власти у него — это спровоцировать смертоубийство, резюмирует эксперт.