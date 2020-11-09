Зеленский - украинцам: влюбите знакомых в украинский язык

С очередной великолепной идеей выступил президент Украины Владимир Зеленский. По мнению украинского лидера, всем жителям страны стоит попробовать приобщить к украинскому языку знакомых, друзей и коллег.

Новый замысел Зеленский расписал в своём профиле Facebook, где отметил, что и сам в ходе освоения украинского языка (будучи уже в зрелом возрасте) испытал весьма сильные эмоции.

"Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским языком. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык!", — предложил Зеленский жителям страны.

Напомним: ранее исследование компании "Пространство свободы" показало, что около 84% сообщений через соцсети жители Украины предпочли написать на русском.

По материалам сайта regnum. ru.