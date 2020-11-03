"Это испытание, и он не выдерживает": эксперт - о КС и Зеленском

Владимир Зеленский, который хочет любой ценой "закрыть" Конституционный суд страны, занимается ничем иным, как "террором". В данном случае президент старается "подмять" последний независимый орган, уверена лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Тимошенко обвинила Зеленского в "настоящем терроре". Для Зеленского этот вопрос настолько важен, что "гори все остальные вопросы синим пламенем"? Права ли Тимошенко? Рассказывает специально для читателей "Правды.Ру" Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

"Тимошенко пиарится, Зеленский неправ"

"Её забыли. Она пытается о себе напомнить. Но действительно, на сегодняшний момент есть конституционный конфликт. И в данной ситуации, с моей точки зрения, Зеленский не прав", — рассказывает Охрименко.

Эксперт отмечает: не нужно было идти на крайние меры. Тем более то, что предлагает принять Зеленский, — нарушение Конституции, гарантом которой он выступает.

Не понравилось решение Конституционного суда? Нужно просто принять определённые законы, вот и всё. А разгонять Конституционный суд неправильно, считает Охрименко.

Президент не выдерживает?

"Это его испытание как политика, и он его не выдерживает. Зеленский, грубо говоря, своими действиями "раскачивает" ситуацию, даёт возможность таким, как Тимошенко и Порошенко, о себе заявить", — уточняет эксперт.

Президент должен был поступить более грамотно. Не нравится решение? Выскажи своё мнение, депутаты тоже выскажут, внесут законопроекты, внесут поправки. В любом случае надо ставить перед депутатами задачу — за или против они в вопросе коррупции, уверен эксперт.