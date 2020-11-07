Верховная рада Украины рассмотрит "стратегию экономического восстановления Донбасса".

Об этом сообщил вице-премьер Алексей Резников.

"Продолжается работа над стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию", — пояснил политик.