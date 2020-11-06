Двум украинцам пограничники не дали поесть чернобыльских грибов

Государственная пограничная служба Украины задержала двух местных жителей, которые собрали 40 кг грибов на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

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На фотографиях, иллюстрирующих сообщение, мужчины с ведрами, полными крупных грибов.

"Оба грибника, жители соседних сел, незаконно проникли в зону отчуждения. На момент встречи с правоохранителями мужчины насобирали всего около 40 кг грибов. Со слов нарушителей, собирали для собственного употребления", - написано на сайте погранслужбы Незалежной.

Напомним, вывоз растений из зоны бедствия строго запрещен, поскольку почва там, вблизи места ядерной катастрофы 1986 года, остаётся радиоактивно загрязнённой. Согласно украинскому законодательству, такая деятельность может быть наказана штрафом или даже лишением свободы на срок до трех лет.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", "охранять" зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС теперь будет робот-собака, который также "умеет" измерять уровень радиации, чтобы создать 3D-карты радиоактивной активности в этом районе.