Хранителем Чернобыльской АЭС будет робот-собака

Замерять и отслеживать уровень радиации в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС теперь будет робот-собака, оснащённый технологией SPOT, разработанный американской компанией Boston Dynamics.

Государственное агентство Украины, ответственное за управление зоной отчуждения, провело испытания совместно с учеными из Бристоля.

Робот SPOT оснащен датчиком радиации и испытан в трех местах в Чернобыльской зоне отчуждения с заведомо высоким уровнем загрязнения.

Цель, согласно сообщению агентства в Facebook, состояла в том, чтобы создать 3D-карты загрязнения этого района и, возможно, найти ранее неизвестные радиационные горячие точки.

Помимо SPOT, в чернобыльских испытаниях также участвовали летающие беспилотники и стационарные лидарные сканеры, использующие технологию фотограмметрии для создания 3D-изображений местности.

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