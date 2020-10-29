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Хранителем Чернобыльской АЭС будет робот-собака

Замерять и отслеживать уровень радиации в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС теперь будет робот-собака, оснащённый технологией SPOT, разработанный американской компанией Boston Dynamics.

Государственное агентство Украины, ответственное за управление зоной отчуждения, провело испытания совместно с учеными из Бристоля.

Робот SPOT оснащен датчиком радиации и испытан в трех местах в Чернобыльской зоне отчуждения с заведомо высоким уровнем загрязнения.

Цель, согласно сообщению агентства в Facebook, состояла в том, чтобы создать 3D-карты загрязнения этого района и, возможно, найти ранее неизвестные радиационные горячие точки.

Помимо SPOT, в чернобыльских испытаниях также участвовали летающие беспилотники и стационарные лидарные сканеры, использующие технологию фотограмметрии для создания 3D-изображений местности.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Boston Dynamics рекламирует SPOT как четвероногого робота со сложной логикой движения, позволяющей ему автоматически осматривать и пересекать сложную местность.
  • Впервые представленный в 2016 году, он выпущен в продажу в июне текущего года, его стоимость - $ 74,5 тысячи.
  • Он уже доказал свою полезность во время пандемии Covid-19 - ряд больниц использовали устройства для оценки пациентов дистанционно.
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