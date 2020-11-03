На первом открывшемся участке США победил Байден

Стали известны результаты с первого избирательного участка, который открылся в США. Он располагается в деревне Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир) и голосовали на нём всего пять человек. По итогам подсчёта их голосов выиграл Джо Байден, набрав 100%.

Результаты на первом открывшемся участке страны широко освещали в СМИ и в "Facebook". Также за право считаться "первым участком на выборах-2020" боролись представители деревни Милсфилд, там результаты тоже уже известны. Жители в основном поддержали Трампа (16 голосов), за Байдена выступили всего пять человек.

Напомним, что выборы в США стартовали в условиях крайне нервозной обстановки: дополнительные меры защиты приняли как власти штатов, так и владельцы магазинов и лавок. По опубликованным ранее данным, уже в ходе голосования могут вспыхнуть уличные беспорядки.