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На старт... Внимание... Выборы! В США завершена президентская гонка

Президент США Дональд Трамп и его соперник от Демократической партии Джо Байден провели последние часы предвыборной гонки, выступая перед избирателями в критических Штатах:

На старт... Внимание... Выборы! В США завершена президентская гонка
  • Байден — в Пенсильвании и Огайо,
  • Трамп — в Висконсине, Мичигане, Северной Каролине и Пенсильвании.

Какова ситуация к старту выборов

Национальные опросы показывают твердое лидерство мистера Байдена на выборах во вторник.

Более 98 миллионов человек уже отдали свои голоса на досрочном голосовании, поставив страну на курс к самой высокой явке за столетие.

Напомним, чтобы быть избранным президентом, кандидат должен набрать не менее 270 голосов в так называемой коллегии выборщиков. Каждый штат США получает определенное количество голосов, частично основанных на численности его населения. В общей сложности коллегия состоит из 538 человек.

Эта система объясняет, почему кандидат может набрать наибольшее количество голосов на национальном уровне — как Хиллари Клинтон в 2016 году-но все равно проиграть выборы.

По мере того как страна отсчитывала часы до голосования, усиливались опасения, что после выборов могут вспыхнуть очаги насилия. Предприятия в столице страны, Вашингтоне, округ Колумбия, и в Нью-Йорке были замечены забивающими свои витрины из-за опасений беспорядков, а Белый дом обносили дополнительным забором.

Последние перед выборами заявления кандидатов в президенты

В Северной Каролине Трамп заявил сторонникам, что "следующий год будет самым большим экономическим годом в истории нашей страны".

  • Экономика США продемонстрировала рекордный рост на 33% в третьем финансовом квартале этого года после рекордного сокращения на 31% во втором. Но экономисты предупреждают, что ущерб, нанесенный пандемией-самым большим спадом в экономике США более чем за 80 лет — может занять годы, чтобы преодолеть его.

После Северной Каролины г-н Трамп направился в Скрэнтон, штат Пенсильвания, город, где его оппонент жил до тех пор, пока ему не исполнилось 10 лет. На митинге там он напомнил своим сторонникам, что он выиграл штат в 2016 году, несмотря на опросы общественного мнения, предполагающие, что он проиграет.

Байден в Пенсильвании повторил основной посыл своей кампании, сказав избирателям, что "эта гонка была о душе Америки":

"Трампу пора паковать чемоданы, потому что мы покончили с твитами, гневом, ненавистью, неудачей, безответственностью".

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