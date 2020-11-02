Мусульмане во Франции провели акции в поддержку христиан

Участие в мессе Всех Святых, возложение цветов перед католическими церквями и стихийные митинги для защиты церквей — несколько символических акций были проведены французскими гражданами мусульманского вероисповедания по всей Франции после нападения с ножом в базилике Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека.

В условиях сильной напряженности между Францией и мусульманским миром они хотели абстрагироваться от исламских террористов и выразить поддержку католикам.

В Тулузе имамы приняли участие в мессе Дня Всех Святых

В воскресенье несколько имамов и их семьи приняли участие в мессе Всех Святых в церкви Святого Духа в Багателле, расположенной в популярном районе Тулузы Верхняя Гаронна.

"Эти люди без ума и разума хотят сделать другое толкование Корана. Мы решительно отвергаем его, -сказал один из имамов мечети Аль-Рахма Лахуари Сиали, расположенный в том же районе Тулузы. — Мы никому не поручали, никому не давали доверенности говорить за нас. Во имя какой философии, какой духовности ты пришел отнять жизнь у невинных людей? Мы не признаем себя в такого рода проступках". (цитата AFP).

Лахуари Сиали произнес молитву на арабском языке и заявил, что мусульмане были "первыми и главными жертвами этих людей":

"Насилие в любом виде ничего не решает и порождает еще большее насилие".

Возложения цветов в Безансон, чтобы "выразить печаль мусульман"

Еще одна символическая акция состоялась 1 ноября в Безансоне.

В честь жертв убийства в Ницце мусульмане возложили венок цветов перед собором Святого Иоанна.

По словам президента Исламского культурного центра Франш-Конте (CCIFC) Халида Джармуни, так выражена печаль мусульман, их тревога и полная поддержка католической общины после убийства в базилике Нотр-Дам в Ницце.

Около двадцати мусульман охраняют собор

Около двадцати молодых мусульман собрались перед собором Святого Фулькрана.