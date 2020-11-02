Участие в мессе Всех Святых, возложение цветов перед католическими церквями и стихийные митинги для защиты церквей — несколько символических акций были проведены французскими гражданами мусульманского вероисповедания по всей Франции после нападения с ножом в базилике Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека.
В условиях сильной напряженности между Францией и мусульманским миром они хотели абстрагироваться от исламских террористов и выразить поддержку католикам.
В воскресенье несколько имамов и их семьи приняли участие в мессе Всех Святых в церкви Святого Духа в Багателле, расположенной в популярном районе Тулузы Верхняя Гаронна.
"Эти люди без ума и разума хотят сделать другое толкование Корана. Мы решительно отвергаем его, -сказал один из имамов мечети Аль-Рахма Лахуари Сиали, расположенный в том же районе Тулузы. — Мы никому не поручали, никому не давали доверенности говорить за нас. Во имя какой философии, какой духовности ты пришел отнять жизнь у невинных людей? Мы не признаем себя в такого рода проступках". (цитата AFP).
Лахуари Сиали произнес молитву на арабском языке и заявил, что мусульмане были "первыми и главными жертвами этих людей":
"Насилие в любом виде ничего не решает и порождает еще большее насилие".
Еще одна символическая акция состоялась 1 ноября в Безансоне.
В честь жертв убийства в Ницце мусульмане возложили венок цветов перед собором Святого Иоанна.
По словам президента Исламского культурного центра Франш-Конте (CCIFC) Халида Джармуни, так выражена печаль мусульман, их тревога и полная поддержка католической общины после убийства в базилике Нотр-Дам в Ницце.
Около двадцати молодых мусульман собрались перед собором Святого Фулькрана.
"Мы пришли символически защищать собор. Нас обвиняют во многих вещах, в том числе в том, что мы не реагируем, когда происходят теракты, нас оскорбляют в социальных сетях, — говорит президент футбольного клуба "Ас Лодев Клермонт" Эльязид Бенферхат. - Мы французы, мы родились и выросли здесь, в городе, где общины живут вместе, есть собор, мечеть и никогда не было проблем между религиями. Надоели эти зверства, надоели этот окружающий климат, надоело это лицемерие. Куда делась моя Франция-свобода, равенство и братство. Она, к сожалению, уступила место трусости, лицемерию, подлости и особенно ненависти. Между глупостью некоторых из моего сообщества, некомпетентностью руководителей и трусостью некоторых пользователей интернета, которые распространяют ненависть и раскол, моей стране плохо, очень плохо…",- написал Эльязид Бенферхат в своем аккаунте в Facebook.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.