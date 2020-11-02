Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Эстония отправила в Украину патроны, которые готовилась утилизировать
Две христианские церкви сгорели за одну ночь в Канаде
В Якутии заключённые напали на сотрудников колонии
На острове Русский школьник нашёл окаменелость ихтиозавра
Две тысячи молодых ракетчиков сдали выпускные экзамены
Гендиректор ВОЗ ушёл на карантин после контакта с человеком с COVID
В Москве молодой музыкант умер во время выступления
В Индии убит командир повстанцев
В Кировской области четверо детей погибли во время пожара в квартире

Мусульмане во Франции провели акции в поддержку христиан

Участие в мессе Всех Святых, возложение цветов перед католическими церквями и стихийные митинги для защиты церквей — несколько символических акций были проведены французскими гражданами мусульманского вероисповедания по всей Франции после нападения с ножом в базилике Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека.

Мусульмане во Франции провели акции в поддержку христиан

В условиях сильной напряженности между Францией и мусульманским миром они хотели абстрагироваться от исламских террористов и выразить поддержку католикам.

В Тулузе имамы приняли участие в мессе Дня Всех Святых

В воскресенье несколько имамов и их семьи приняли участие в мессе Всех Святых в церкви Святого Духа в Багателле, расположенной в популярном районе Тулузы Верхняя Гаронна.

"Эти люди без ума и разума хотят сделать другое толкование Корана. Мы решительно отвергаем его, -сказал один из имамов мечети Аль-Рахма Лахуари Сиали, расположенный в том же районе Тулузы. — Мы никому не поручали, никому не давали доверенности говорить за нас. Во имя какой философии, какой духовности ты пришел отнять жизнь у невинных людей? Мы не признаем себя в такого рода проступках". (цитата AFP).

Лахуари Сиали произнес молитву на арабском языке и заявил, что мусульмане были "первыми и главными жертвами этих людей":

"Насилие в любом виде ничего не решает и порождает еще большее насилие".

Возложения цветов в Безансон, чтобы "выразить печаль мусульман"

Еще одна символическая акция состоялась 1 ноября в Безансоне.

В честь жертв убийства в Ницце мусульмане возложили венок цветов перед собором Святого Иоанна.

По словам президента Исламского культурного центра Франш-Конте (CCIFC) Халида Джармуни, так выражена печаль мусульман, их тревога и полная поддержка католической общины после убийства в базилике Нотр-Дам в Ницце.

Около двадцати мусульман охраняют собор

Около двадцати молодых мусульман собрались перед собором Святого Фулькрана.

"Мы пришли символически защищать собор. Нас обвиняют во многих вещах, в том числе в том, что мы не реагируем, когда происходят теракты, нас оскорбляют в социальных сетях, — говорит президент футбольного клуба "Ас Лодев Клермонт" Эльязид Бенферхат. - Мы французы, мы родились и выросли здесь, в городе, где общины живут вместе, есть собор, мечеть и никогда не было проблем между религиями. Надоели эти зверства, надоели этот окружающий климат, надоело это лицемерие. Куда делась моя Франция-свобода, равенство и братство. Она, к сожалению, уступила место трусости, лицемерию, подлости и особенно ненависти. Между глупостью некоторых из моего сообщества, некомпетентностью руководителей и трусостью некоторых пользователей интернета, которые распространяют ненависть и раскол, моей стране плохо, очень плохо…",- написал Эльязид Бенферхат в своем аккаунте в Facebook.

Последние материалы
Две христианские церкви сгорели за одну ночь в Канаде
В Якутии заключённые напали на сотрудников колонии
Две тысячи молодых ракетчиков сдали выпускные экзамены
На острове Русский школьник нашёл окаменелость ихтиозавра
Гендиректор ВОЗ ушёл на карантин после контакта с человеком с COVID
В Москве молодой музыкант умер во время выступления
В Индии убит командир повстанцев
В Кировской области четверо детей погибли во время пожара в квартире
Байден считает Трампа "вирусом, пострашнее ковида"
Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем
Популярное
Российский шоу-бизнес
Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция

Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.

Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция
Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости
Российский шоу-бизнес
Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Российский шоу-бизнес
Буланова впервые вышла на публику с новым возлюбленным
Василий Амирджанов Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер
Комментарии
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
В Карабахе наблюдается гуманитарный кризис
В Карабахе закрыли все детские сады и школы из-за боёв
Друг Светланы Владимирской опроверг соообщения о коме певицы
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Минские силовики открыли предупредительный огонь
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Малышева уверена – ребёнок может не бояться Деда Мороза с COVID-19
Скарлетт Йоханссон вышла замуж в тайне ото всех
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Жириновский отказался извиняться перед Кадыровым
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников