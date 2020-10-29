В Ницце террорист зарезал трёх человек в церкви

Во Франции задержали террориста, который зарезал трёх человек в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы.

Утром мужчина напал на туристов и прихожан церкви. Террорист отрезал голову женщине и ещё несколько человек тяжело ранил ножом. Один из раненых позже скончался в больнице. Полиция утверждает, что убитых было трое.

Вероятно, нападение связано с религиозными воззрениями террориста, так как произошло это после заявления Макрона и публикации карикатуры на пророка Мухаммеда в издании "Charlie Hebdo". Известно, что нападавший является представителем этнического меньшинства, он сопровождал свои действия во время теракта некими фанатичными криками.

Как сообщает "Коммерсантъ", трагедия произошла около 9:00 часов, спустя 10 минут полицейские задержали нападавшего.

Депутат Эрик Сиотти заявил, что произошедшее можно расценивать как теракт. Мэр Ниццы закрыл все храмы в городе, опасаясь других подобных нападений на христиан.

Отмечается, что нападавший был ранен в ходе задержания и сейчас находится в больнице.