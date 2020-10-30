В "Facebook" "заморозили" полмиллиона пожертвований для Байдена

В очередном скандале оказалась замешана социальная сеть "Facebook". После неоднократного обвинения в цензуре политической рекламе и блокировках аккаунтов избирателей в "Facebook" ещё и присвоили часть денег, которые жители США жертвовали на президентскую кампанию Джо Байдена.

По уточнённым данным "CNN", сумма весьма солидная: более 500 тысяч долларов. Причина оказалась тривиальна: в ходе работы с платформой специалисты Байдена давали рекламу, которая помогала собрать пожертвования, а в "Facebook" тем временем меняли ограничения на неё. В результате деньги "зависли".

"Нам абсолютно ясно то, что [платформа] Facebook совершенно не готова справиться с выборами, несмотря на четыре года, которые были у неё на такую подготовку", — заявил глава штаба Байдена, Роб Флоерти.

По данным сотрудников "Facebook", "зависание" денег вызвано техническими неполадками.